Vor zwei Monaten wurde ein Mann festgenommen, weil er verdächtigt wird, Propagandamaterial des sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) verbreitet zu haben. Er sitzt immer noch in Untersuchungshaft.

IS-Propaganda: Mann weiter in Haft

(SH) - Am 19. Juni hatten die Cellule anti-terroriste (CAT) und die Spezialeinheit (USP) der Polizei das Appartement eines Luxemburgers und seiner Lebensgefährtin in Luxemburg-Stadt durchsucht und den Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, Propagandamaterial des sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) verbreitet zu haben.



Wie die Pressestelle der Justiz erklärt, laufen die Ermittlungen noch. Dabei wird das bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmte IT-Material untersucht. Der Mann, bei dem es sich LW-Informationen zufolge um einen 26-jährigen Luxemburger handeln soll, befindet sich unterdessen weiterhin in der Haftanstalt in Schrassig. Eine Anfrage, aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden, wurde sowohl in erster als auch in zweiter Instanz abgewiesen.

Die Pressestelle der Justiz hatte ein paar Tage nach der Festnahme auf Nachfrage hin bestätigt, dass die Hausdurchsuchung im Zuge von Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Propagandamaterial einer terroristischen Organisation (Artikel 135, Paragraf 11 und 12 des Strafgesetzbuches) erfolgt war.