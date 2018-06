IS-Propaganda: 26-jähriger Luxemburger verhaftet

Weil er Propaganda-Material des sogenannten „Islamischen Staats“ (IS) verbreitet haben soll, hat die Luxemburger Polizei einen Verdächtigen verhaftet.

Weil er Propaganda-Material des sogenannten „Islamischen Staats“ (IS) verbreitet haben soll, hat die Luxemburger Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Dabei handelt es sich LW-Informationen zufolge um einen 26-jährigen Luxemburger.

(gs/str) - Die Cellule anti-terroriste (CAT) und die Spezialeinheit (USP) der Polizei hatten bereits am vergangenen Dienstag das Appartement eines 26-jährigen Luxemburgers und seiner Lebensgefährtin in Luxemburg-Stad durchsucht. LW Informationen zufolge fand der Einsatz in Kirchberg statt. Im Visier der Ermittler war IT-Material, sodass davon auszugehen ist, dass der Verdächtige via Internet und die sozialen Medien auffällig geworden war.



Wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage bestätigt, erfolgte die Hausdurchsuchung im Zuge von Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Propaganda-Material einer terroristischen Organisation (Artikel 135, Paragraf 11 und 12 des Strafgesetzbuches). Bei der Durchsuchung wurde denn auch IT-Material beschlagnahmt und der Verdächtige und seine Freundin festgenommen.



In der Folge wurde der Mann auf Anordnung des zuständigen Untersuchungsrichters verhaftet. Er befindet sich seit Mittwochabend in Untersuchungshaft, die Frau ist auf freiem Fuß. Derweil laufen die Ermittlungen weiter. Das beschlagnahmte Material wird untersucht.