Die Luxemburger Krankenhäuser bekommen vier neue Magnetresonanztomografen. Die Standorte der Geräte wurden nicht zufällig ausgewählt.

IRM-Geräte sollen "schnellstmöglich einsatzfähig" sein

Die Luxemburger Krankenhäuser bekommen vier neue Magnetresonanztomografen. Die Standorte der Geräte wurden nicht zufällig ausgewählt.

(SH) - 49.000 Magnetresonanztomografien (MRT, auf französisch IRM) wurden 2017 bei der nationalen Gesundheitskasse verbucht. Dies sind im Schnitt 201 Untersuchungen pro Arbeitstag oder drei bis vier pro Apparat pro Stunde. Da in Luxemburgs Spitälern derzeit nur insgesamt sieben Tomografen im Einsatz sind, können sich die Wartezeiten hinziehen - bis zu drei Monate muss ein Patient auf seine Untersuchung warten.



Dem sollen vier neue Geräte nun Abhilfe verschaffen. Bis Ende dieses Jahres sollen sie in Betrieb sein, dies im Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) in der Hauptstadt, im Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) in Esch/Alzette, im Centre Hospitalier du Nord (CHDN) in Ettelbrück sowie im Krankenhaus der Fondation Hôpitaux Robert Schuman (HRS) in Kirchberg.



MRT-Geräte: Warten auf Verstärkung Für eine Magnetresonanztomografie (MRT) braucht man Geduld. Nicht etwa wegen der Untersuchungsdauer, sondern weil monatelange Wartezeiten für einen Termin die Regel sind. Vier neue Geräte sollen bald Entlastung bringen.

"Die Krankenhäuser haben ihre Anfrage für einen zusätzlichen Tomografen gemeinsam mit baulichen Anpassungsmaßnahmen beantragt, dies dort, wo die bildgebenden Verfahren und die Akutmedizin in der Regel durchgeführt werden. Dadurch wird gesichert, dass die zusätzlichen Geräte schnellstmöglich einsatzfähig sind", erklärt Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des ADR-Abgeordneten Jeff Engelen, der sich darum sorgte, dass durch die Verteilung künftig etwa zwei Tomografen in Ettelbrück stehen werden, aber keiner in Wiltz. Laut Schneider werde derzeit über zusätzliche Apparate in weiteren Krankenhäusern nachgedacht.



In seiner Antwort bestätigt der Minister auch, dass immer mehr Luxemburger ihre Untersuchung im Ausland durchführen lassen. Waren es deren 2014 noch 704, so gingen für das vergangene Jahr bisher 2.638 Rechnungen bei der Gesundheitskasse ein.



Über Statistiken zu genauen Wartezeiten verfüge das Ministerium nicht. Ziel sei es aber, den Zugang zu den MRTs schnellstmöglich zu verbessern.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.