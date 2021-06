Die Gründe für die höhere Rate an Neuinfektionen sind laut dem Gesundheitsministerium vielseitig.

Inzidenz im Kanton Esch höher als im Rest des Landes

Die Gründe für die höhere Rate an Neuinfektionen sind laut dem Gesundheitsministerium vielseitig.

(m.r.) - Bereits seit dem vergangenen Jahr ist die Inzidenz von Covid-Fällen, also die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Bevölkerung, im Kanton Esch höher als im Rest des Landes. Dieser Trend hat im Juni 2020 begonnen und hält seitdem an, wie die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in der Antwort auf eine parlamentarische Frage des ADR-Abgeorndeten Jeff Engelen erklärt. In der Zeitperiode zwischen dem Februar 2020 und Ende Mai waren 14,9 Prozent Bewohner des Kantons Esch vom Virus betroffen - im Rest des Landes waren 9,6 Prozent.

Corona-Ticker: 94 Neuinfektionen bei 8.410 Tests Am Freitag werden 94 neue Covid-Fälle bei 8.410 Tests gemeldet. Keine weitere Person ist verstorben, 8.571 wurden geimpft. Mehr im Ticker.

Die Gründe für die regionalen Unterschiede sind vielseitig, so die Gesundheitsministerin. Erstens grenze der Kanton an Frankreich. In dieser Grenzregion sei die Inzidenz und Mortalität deutlich höher gewesen als dies in Belgien oder Deutschland der Fall gewesen sei.

So sei das Risiko, dass Grenzgänger das Virus importieren in dieser Region des Landes höher gewesen - umso mehr, da im Grand-Est die sich schnell verbreitende südafrikanische Variante besonders stark verbreitet war. Außerdem habe der Kanton Esch eine deutlich höhere demografische Konzentration als der Rest des Landes. Dadurch würden auch mehr soziale Interaktionen stattfinden, bei denen das Virus übertragen werden könnte, so die Ministerin.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, seien verschiedene Initiativen umgesetzt worden. So hätten unter anderem gezielte Unterredungen mit besonders betroffenen Gemeinden stattgefunden, mit dem Ziel die lokale Kommunikation zu verstärken. Auch seien die regionalen Unterschiede im Zuge des Large-Scale-Testing berücksichtigt worden.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.