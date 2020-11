Interview mit Thierry Schuman: Machtwechsel in Kopstal

Der designierte Bürgermeister, Thierry Schuman, über Prioritäten und Indianerreservate.

In der Mitte einer Mandatsperiode kommt es häufiger zu Änderungen im Schöffenrat. Zum Beispiel dann, wenn Koalitionäre ein sogenanntes Splitting vereinbart haben. Dann verliert eine Partei einen Schöffenposten zugunsten des Koalitionspartners. So weit, so gut. Ungewöhnlich ist allerdings, wenn das Bürgermeisteramt gesplittet wird. In Kopstal ist dies der Fall. Und so soll am Freitag kommender Woche Thierry Schuman (CSV) als Nachfolger von Carlo Schmit (DP) vereidigt werden.





Thierry Schuman, war es Ihr Traum, Bürgermeister zu werden? ...