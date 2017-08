(AF) - Un morceau de hip hop «old school» pour accompagner les fameuses galettes de pommes de terre luxembourgeoises: Pawentaore a mis en musique la sonorité du nom de cette spécialité qui rencontre beaucoup de succès en ce moment à la Schueberfouer.

Gromperekichelcher: oui, c'est vrai, les Belges ont la frite, les Français ont la baguette...

C'est déjà un bon début et la suite est en préparation. «J'ai eu l'idée de ce morceau en allant à la Fouer avec un copain. La suite a été écrite et on est d'ailleurs en train de terminer le clip vidéo qui devrait sortir d'ici trois semaines je pense.»

Pawentaore est ingénieur du son. Il est musicien touche-à-tout, s'exprime aussi bien dans le domaine du gospel que celui du hip hop. Il crée des jingles pour des publicités ou autres. Sur sa page Facebook, vous pourrez découvrir un morceau qu'il a composé pour un célèbre producteur de crémant luxembourgeois. Il fait un sample du bouchon qui saute de la demi-bouteille de crémant pour en faire un rythme, ajoute le son d'un objet métallique contre la bouteille. C'est l'une de ses marques de fabrique: prendre un son représentatif de l'environnement pour créer une musique.

Il s'est amusé aussi à sampler «Moien», pour faire découvrir cette première impression du Luxembourg à ceux qui ne le connaissent pas, ou pas encore:





