Die Lockerung der Ausgangseinschränkungen und das gute Wetter ziehen viele Menschen an die frische Luft. Unter anderem auf den Terrassen und in den Einkaufsstraßen herrschte am Samstag reges Treiben.

Ins Großherzogtum kehrt das Leben zurück

Nach monatelanger Zwangspause kehrt in Luxemburg das Leben zurück. Das gute Wetter lockte zahlreiche Menschen ins Freie. Ganz zur Freude der erst kürzlich wiedereröffneten Gastronomiebetriebe zog es viele von ihnen in ein Restaurant oder Café. Und so waren am Samstag nicht nur die Einkaufsstraßen, sondern auch die Terrassen vielerorts gut gefüllt.

19 Eindrücke vom Samstag

19 Eindrücke vom Samstag

um weitere Bilder zu sehen. In der Hauptstadt waren am Samstag in der Fußgängerzone viele Menschen unterwegs. Foto: Chris Karaba In der Hauptstadt waren am Samstag in der Fußgängerzone viele Menschen unterwegs. Chris Karaba In der Hauptstadt waren am Samstag in der Fußgängerzone viele Menschen unterwegs. Foto: Chris Karaba Auch auf dem Markt herrschte in der Hauptstadt reges Treiben. Foto: Chris Karaba Auch auf dem Markt herrschte in der Hauptstadt reges Treiben. Foto: Chris Karaba Auch auf dem Markt herrschte in der Hauptstadt reges Treiben. Foto: Chris Karaba Die Terrassen in der Hauptstadt waren gut gefüllt. Foto: Chris Karaba Bei den hohen Temperaturen kam eine Erfrischung gelegen. Foto: Chris Karaba Die Terrassen in der Hauptstadt waren gut gefüllt. Foto: Chris Karaba Auch in Remich bot sich ein ähnliches Bild. Foto: Chris Karaba Auch die Abteistadt Echternach füllte sich wieder mit mehr Leben. Foto: Chris Karaba In Remich zog das gute Wetter viele Menschen an die frische Luft. Foto: Chris Karaba Viele Spaziergänger zog in Remich an die Mosel. Foto: Chris Karaba Auch auf dem Wasser war wieder mehr los Foto: Chris Karaba Der Badeteich der Baggerweiher ist seit Samstag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Foto: Chris Karaba Der Badeteich der Baggerweiher ist seit Samstag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Foto: Chris Karaba Seit Samstag sind die Strände des Obersauerstausees wieder eröffnet. Auf und im Wasser herrschte reges Treiben. Foto: Guy Wolff Seit Samstag sind die Strände des Obersauerstausees wieder eröffnet. Foto: Guy Wolff Auch in Vianden tummelten sich wieder mehr Menschen. Foto: Guy Wolff

Aber auch in Remerschen am Badeteich der Baggerweiher und am Obersauerstausees waren viele Personen unterwegs. Dort sind die Strände seit Samstag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die LW-Fotografen haben im am Samstag einige Eindrücke gesammelt.





