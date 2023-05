Aus der geplanten Änderung in der Hauptstadt wird nichts.

Innenministerin stoppt Polizeireglement zur Bettelei

(dat) – Ende März hatte die Stadt Luxemburg ein neues Polizeireglement gestimmt. Für Unstimmigkeiten hatte im Gemeinderat dabei das in Artikel 42 vorgesehene Verbot der Bettelei – zumindest zu gewissen Zeiten und in gewissen Straßen – geführt. Am Ende hatte man die Änderungen nach drei Stunden Diskussionen mit den Stimmen der Mehrheit angenommen.

So diskutiert der Gemeinderat der Hauptstadt über Bettelei Jegliche Form von "Mendicité" soll verboten werden, zu spezifischen Uhrzeiten und an ausgewiesenen Standorten. Die Uneinigkeit ist groß.

Dennoch wird es nicht zu dieser Anpassung kommen. Das Innenministerium hat das Vorgehen nun gestoppt. „Juristisch können wir den Artikel nicht genehmigen“, erklärte Taina Bofferding (LSAP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Die Begründung der Stadt Luxemburg reicht der Innenministerin nicht aus, damit das Reglement juristisch die Straße hält. „Es geht nicht darum, ob ich dieses Reglement als gute oder schlechte Entscheidung sehe. Die Rolle des Innenministeriums ist es, das Reglement juristisch zu kontrollieren“, sagt Bofferding.

Die Gemeinde wurde am Montag über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt und hat nun drei Monate Zeit, um beim Verwaltungsgericht Einspruch einzulegen.



