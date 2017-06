(str) - Die Luxemburger Polizei hat am Montag einen Zeugenaufruf von der Metropolitan Police und von Interpol zum Anschlag vom 3. Juni an der London-Bridge veröffentlicht. Dadurch werden sich weitere Hinweise und Informationen von Personen aus dem Ausland, die sich möglicherweise zum Tatzeitpunkt in London aufhielten, erwartet.



Insbesondere erhoffen die Ermittler sich Hinweise zum weißen Lieferwagen, den die Terroristen bei ihrer Bluttat benutzten. Diese Informationen könnten sich Berichten zufolge deswegen als besonders hilfreich erweisen, da die Täter offenbar vergeblich versucht hatten, wenige Stunden vor dem Anschlag einen 7.5 Tonnen schweren Lastwagen zu mieten.



In diesem Zusammenhang hat die Metropolitan Police auch Bilder von auffälligen pinkfarbenen Keramikmessern und 13 Brandbomben veröffentlicht, welche die Täter bei sich trugen, bzw. benutzten.



Darüber hinaus ist die Londoner Polizei noch immer auf der Suche nach Augenzeugen der Anschlags, die Angaben zum Tathergang machen könnten.



Zweckdienliche Hinweise nimmt die Anti-Terror-Einheit der Londoner Polizei über ihre Webseite act.campaign.gov.uk entgegen