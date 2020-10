Coronabedingt werden die Bürgerversammlungen zum Mobilitätskorridor ohne Publikum vor Ort stattfinden.

Infoabende zur Schnelltram nur im Livestream

Die angekündigte Roadshow, bei der Mobilitätsminister François Bausch an vier Abenden den Mobilitätskorridor samt Schnelltram, Ausbau der Autobahn A 4 und Expressradweg zwischen Esch/Alzette und der Hauptstadt vorstellen wird, wird ohne Publikum stattfinden.

Die vier Veranstaltungen werden dafür im Internet live übertragen. Wer zusehen möchte, sollte sich im Vorfeld auf www.transports.lu anmelden. Wer Fragen stellen will, muss diese via E-Mail an die Adresse communication@mmtp.etat.lu senden. Der Minister wird die Fragen am Ende der jeweiligen Präsentation beantworten.

Die Termine sind: Am 27. Oktober, sowie am 9., 12. und 16. November, jeweils um 19 Uhr.

