Der Wochenbericht der Santé bestätigt die weiter steigenden Corona-Zahlen im Land. Auf der Intensivstation wird aktuell nur ein Patient behandelt.

Wochenbericht

Infektionskurve in Luxemburg zeigt steil nach oben

Der Wochenbericht der Santé bestätigt die weiter steigenden Corona-Zahlen im Land. Auf der Intensivstation wird aktuell nur ein Patient behandelt.

(dme) – In der Woche vom 27. Juni bis 3. Juli ist die Zahl der Neuinfektionen um 28 Prozent von 4.485 auf 5.741 gestiegen. Auch die Zahl der PCR-Tests kletterte deutlich von 11.131 auf 14.201. Am 3. Juli waren im Großherzogtum 10.488 aktive Infektionen gemeldet, in der Vorwoche waren es noch 8.834.

Auch bei der Inzidenzrate macht sich der Anstieg bei den Neuinfektionen deutlich bemerkbar. Waren es noch 695 Fälle auf 100.000 Einwohner in der Vorwoche, liegt die Inzidenz mittlerweile bei 890. Der R-Wert liegt aktuell bei 1,02 (1,11 in der Vorwoche), die Positivitätsrate bleibt fast unverändert auf rund 40 Prozent.

Die Zahl der Todesfälle ging deutlich von sieben auf zwei zurück, dafür stieg die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus von 13 auf 19. Auf der Intensivstation sank die Zahl der belegten Betten von zwei auf eins.

Pandemie hat bei Jugendlichen Spuren hinterlassen Der Jugendpakt 2022–2025 definiert 21 Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens und der sozio-emotionalen Kompetenzen von Heranwachsenden.

In der vergangenen Woche wurden 1.676 Impfdosen verabreicht. 76 Menschen erhielten dabei die erste Dosis, 140 die zweite, 866 den ersten Booster und 592 den zweiten Booster. Darüber hinaus holten sich zwei Personen bereits die fünfte Spritze ab. 474.011 Luxemburger gelten damit als voll geimpft, was einer Impfrate von 78,8 Prozent entspricht.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.