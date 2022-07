Die Corona-Neuinfektionen im Land sind weiter rückläufig. Mit der Einführung der vierten Impfdosis klettern auch die Impfzahlen wieder.

Wochenbericht

Infektionslage entspannt sich, vierte Impfdosis startet durch

Die Corona-Neuinfektionen im Land sind weiter rückläufig. Mit der Einführung der vierten Impfdosis klettern auch die Impfzahlen wieder.

(dme) - In der Woche vom 11. bis 17. Juli ist die Zahl der Neuinfektionen um 14 Prozent von 5.616 auf 4.830 gesunken. Auch die Anzahl der durchgeführten PCR-Tests ist rückläufig und ging von 14.294 auf 13.168 zurück. Am 17. Juli gab es 10.780 aktive Fälle (11.665 in der Vorwoche) im Land, mit einem Durchschnittsalter von 41,9 Jahren. Der R-Wert lag bei 0,83, die Inzidenzrate betrug 748 Fälle auf 100.000 Einwohner. In der Vorwoche wurde der Inzidenz-Wert noch mit 890 beziffert.

Die Santé registrierte in dem Wochenzeitraum sechs weitere Todesfälle, in der Vorwoche waren es fünf. Die Zahl der Krankenhaus-Patienten auf der Normalstation veränderte sich nicht (28), lediglich auf der Intensivstation kam ein Patient hinzu, nachdem vergangene Woche niemand intensiv behandelt wurde.

Die Zahl der verabreichten Impfdosen ist im Vergleich zur Vorwoche stark gestiegen. 58 Personen erhielten die erste Dosis, 109 die zweite und 634 den ersten Booster. Mit der Empfehlung für die vierte Dosis im Land dominiert diese auch die Impfstatistik. 5.711 Menschen bekamen in der vergangenen Woche den vierten Booster verabreicht. Zudem wurden neun Personen mit einer fünften Dosis geimpft. Mittlerweile sind 474.194 Menschen im Großherzogtum vollständig geimpft, was einer Impfrate von 78,9 Prozent entspricht.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.