Die Santé hat eine Karte mit einer detaillierteren Verteilung der Covid-19-Infektionen vom 22. Juni bis zum 12. Juli veröffentlicht. Sie zeigt, dass vor allem die bevölkerungsreichen Gemeinden betroffen sind.

Infektionen im Escher Kanton auf größere Gemeinden verteilt

Sie hatte in der Escher Geschäftswelt für einen Aufschrei gesorgt: die von der Direction de la santé veröffentlichte Karte mit den nach Kantonen verteilten Neuinfektionen im Zeitraum vom 22. Juni bis zum 12. Juli. Der Kanton Esch war darauf in tiefem Dunkelrot mit der Zahl „329“ eingezeichnet.

Es scheint aber nicht allen sofort klar gewesen zu sein, dass damit der gesamte Kanton mit seinen rund 184.000 Einwohnern und nicht nur die Stadt Esch gemeint war.

Ärger in Esch

Sodass der Escher Friseur Tun De Oliveira im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ gar von „Rufmord“ in Bezug auf die Karte sprach. Einige seiner Kunden hatten nach Publikation der Karte kurzfristig ihre Termine abgesagt.

Der Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV) wies darauf hin, dass die Fälle im gesamten Kanton verteilt waren.

Auch auf Gemeindeebene gab es Kritik. Nicht nur in Esch. So wehrte sich Emile Eicher, Präsident des Gemeindeverbunds Syvicol, gegen die Veröffentlichung einer Karte mit den Infektionszahlen pro Gemeinde. Das würde einzelne Kommunen nur stigmatisieren.

Nun aber hat Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), auf die parlamentarische Frage von Jeff Engelen (ADR) hin, genau eine solch detaillierte Karte veröffentlicht. Dies für den Zeitraum von Ende Juni bis Mitte Juli. Es sind demnach keine neuen Zahlen.

Quelle: Gesundheitsministerium





Eine Karte die nicht zur Veröffentlichung bestimmt war Eigentlich wollte die Kommunikationsstelle des Gesundheitsministeriums keine Karten mit Zahlen zu Gemeinden herausgeben. Sie hat sich bisher auf die Ebene der Kantone beschränkt. Nun wurde diese Karte aber trotzdem in der parlamentarischen Antwort veröffentlicht. Das sei nicht glücklich aber auch nicht weiter schlimm, so eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage. Die Karten, die bis auf Gemeindeebene reichen, seien nicht besonders aussagekräftig, erklärt sie weiter. Oft reiche es, vor allem in kleineren Gemeinden, dass es Fälle in einer oder zwei Familien gebe, um die Gemeinde in einen hohen Bereich schnellen zu lassen. Andererseits könnten sich Personen, in Gemeinden in denen keine Neuinfektionen aufgezeichnet wurden in einer falschen Sicherheit fühlen. Weil die Karte nur den Wohnort und nicht den Ansteckungsort preis gibt.

Interessant ist diese Karte trotzdem, dies insbesondere, wenn man sie aus der Südperspektive betrachtet. Sie zeigt, wie die Neuinfektionen damals im Kanton verteilt waren.

So geht aus der Karte hervor, dass die Neuinfektionen im gegebenen Zeitraum vor allem in den bevölkerungsreichen Gemeinden des Kantons Esch verteilt waren.

Differdingen vor Esch

Damals wurden in Differdingen (27.409 Einwohner am 1. März) 79 Neuinfektionen registriert. Zwei weniger waren es in Esch (36.218 Einwohner). Es folgten Petingen mit 43 Infektionen (19.574) und Düdelingen mit 42 Fällen (21.291).

Mit kleineren Abweichungen, wie dass Differdingen vor Esch lag oder Petingen vor Düdelingen, entspricht dies im großen Ganzen der Bevölkerungsdichte im Süden. So sind die hier genannten Gemeinden, nach der Hauptstadt (161 Fälle), auch die vier meistbewohnten Gemeinden des Landes.

Wohnort ist nicht Ansteckungsort

Es habe in dieser Zeit tatsächlich einige Cluster im Kanton Esch gegeben, zum Beispiel in Familienhäusern oder Wohngemeinschaften, erklärt die Ministerin in ihrer Antwort noch.

Mittlerweile hat die Lage sich weiterentwickelt. Immerhin reichen die nun veröffentlichten Zahlen bereits fast einen Monat zurück.

Aus dem jüngsten Wochenbericht geht hervor, dass der Kanton Esch weiterhin die meisten Fälle zu verzeichnen hat. In der Woche vom 27. Juli bis zum 2. August waren es 894.

Auf der neuen Karte ist der Kanton Esch jetzt aber nicht mehr dunkelrot, sondern dunkelblau eingezeichnet ...

"Wir suchen nach Auswegen", sagt die Differdinger Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng). Foto: Guy Jallay

„Wir suchen nach Auswegen“ In der Stadt Differdingen wurden vom 22. Juni bis zum 12. Juli, mit Ausnahme der Hauptstadt, die meisten Neuinfektionen verzeichnet. Das Problem sei „schwer zu fassen“, sagt dazu die Differdinger Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng). Die Stadt hatte schon früh eine interne Prozedur erstellt, sollten Verdachtsfälle auftauchen. Im Rathaus habe es zuletzt zwei Verdachtsfälle gegeben, die sofort in Quarantäne mussten. Die Tests ergaben aber negative Resultate. Während der Ferienaktivitäten der Maison relais wurden nun auch zwei Verdachtsfälle gemeldet. Demnach überschaubare Zahlen. Feste im Wald Ein Teil der Erklärung für die vielen Fälle in Differdingen könnten, neben der Baudichte, Feste sein, die kurz nach dem Lockdown in Wäldern gefeiert wurden, mutmaßt Christiane Brassel-Rausch. Zudem gebe es immer wieder Cafés, wo sich nicht alle an die Distanzregeln halten würden. „Wir haben mit der Polizei gesprochen, sie macht ihre Kontrollen“. Die Polizisten hätten es aber mit einem besonders dichten Ballungsraum zu tun. „Wenn sie in Petingen sind, sind sie nicht in Differdingen.“ Es fehle eine Art Viertelpolizei. Streetworker sollen helfen Auch wenn viele sich an die Distanzregeln halten, wie die Schlange beim Postamt zeige, sei das immer noch nicht bei jedem der Fall. Zudem liege auch eine latente Aggressivität in der Luft. Die wahrscheinlich auf den Lockdown und die aktuelle Verunsicherung zurückzuführen sei. „Ich frage mich, wie wir an diese Personen kommen sollen“, so Christiane Brassel-Rausch. Die Stadt suche deshalb nach Auswegen. Eine Möglichkeit wäre, auf Streetworker zu setzen. Eine entsprechende Mannschaft ist dabei aufgebaut zu werden. Diese soll, sobald sie in den Einsatz kommt, auch Personen auf die aktuellen Sicherheitsregeln ansprechen. Ruhiger im Kollektivurlaub Derzeit, mit Beginn des Kollektivurlaubs, sei es nun ruhig in Differdingen. „Es sind zwar weniger Leute als sonst weg, aber mehr, als ich dachte“, so Christiane Brassel-Rausch. Demnach sei davon auszugehen, dass die Lage sich, was die Zahlen anbelangt, etwas beruhigen dürfte. Wie sie im September sein wird, das ist derzeit das große Fragezeichen.



