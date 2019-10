Nach dem Industriefeuer in Echternach sollen Bürger Obst und Gemüse mit Rauchspuren aussondern. Sauberes Obst und Gemüse muss gewaschen werden.

Industrie-Brand: Obst und Gemüse waschen

(asc) - Bei dem Brand im Werk des Flugzeugteileherstellers Euro-Composites am vergangenen Dienstag in der Industriezone von Echternach bildeten sich dunkle Rauchwolken, die vom Wind weitergetragen wurden. Obst und Gemüse mit Rauchrückständen vom Feuer im Industriewerk müssten ausgesondert werden, teilt Dr. Jean-Claude Schmit, Direktor der Gesundheitsbehörde, in einem Brief an Romain Osweiler, Bürgermeister von Rosport-Mompach, mit.

Obst und Gemüse, an denen keine Rauchspuren zu erkennen sind, könnten allerdings weiterhin gegessen werden, sie müssten nur vorher gut gewaschen werden, so Schmit weiter.