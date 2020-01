In sechs Jahren soll das Südspidol in Esch seine ersten Patienten empfangen. Das antwortet Gesundheitsminister Etienne Schneider auf eine parlamentarische Frage.

Inbetriebnahme des Südspidols für Mitte 2026 geplant

In sechs Jahren soll das Südspidol in Esch seine ersten Patienten empfangen. Das antwortet Gesundheitsminister Etienne Schneider auf eine parlamentarische Frage.

Einst war eine Inbetriebnahme des neuen Südspidols, nahe dem Kreisverkehr Raemerich in Esch, für 2023 angekündigt worden. Daraus wird nun voraussichtlich Mitte 2026. Dies antwortet Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Mars Di Bartolomeo (LSAP).

Die Baugenehmigung der Stadt wurde im September 2019 erteilt. Seit Dezember finden erste Vorbereitungsarbeiten vor Ort statt. Die erste Phase der Ausschreibungen soll im September beginnen. Erste Erdaushubarbeiten sollen 2021 getätigt werden.

Am Konzept festhalten

Wie Etienne Schneider weiter erklärt, sei das ursprüngliche Konzept des Südspidols beibehalten worden. Die Verspätung sei auf die Einführung verschiedener technischer Anforderungen während der Planungen zurück zu führen.

Auch musste das Projekt an das Krankenhausgesetz von 2018 angepasst werden. Schließlich mussten verschiedene Änderungen wegen des medizinischen Fortschritts getätigt werden.

Keine Mehrkosten

Was die Kostenfrage anbelangt, verweist Etienne Schneider auf einen Kontrollmechanismus, der eine Überschreitung der Kosten verhindern soll. Diese wurden mit 433,5 Millionen Euro (Bauindex von Oktober 2017) beziffert. Diese Summe sollte nicht überschritten werden, so der Minister.

Das Südspidol wird die drei CHEM-Krankenhäuser aus Esch, Düdelingen und Niederkorn vereinen. Diese spätere Inbetriebnahme hat vor allem Konsequenzen für den Standort des CHEM-Ablegers in Niederkorn. Dessen Betriebsgenehmigung ist nämlich nur bis 2025 gültig.

Demnach wird eine Verlängerung für das Krankenhaus in Niederkorn beantragt, bis dass das Südspidol in Raemerich eröffnet. Was auch einige strukturelle Änderungen in Niederkorn bedingt.