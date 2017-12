(gs) - Die Tram, die Standseilbahn, der Bahnhof Howald und der Bahnhof Pfaffenthal: Gleich vier große Mobilitätsprojekte werden am Sonntag in Betrieb genommen. Das gab es in dieser Form so noch nicht, macht aber Sinn, schließlich sollen alle vier im Zusammenspiel funktionieren und den öffentlichen Transport in der Hauptstadt verbessern. Welches Element dabei welchen Zweck erfüllt, erfahren Sie in unserem Video.

