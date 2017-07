(str) - Die Beschuldigten im sogenannten "Kreideprozess" sind am Donnerstag in zweiter Instanz freigesprochen worden. Im vergangenen Januar hatte das Polizeigericht die vier jungen Männer zunächst zu einer Geldstrafe in Höhe von jeweils 200 Euro verurteilt.

Das Gericht hatte es damals als erwiesen angesehen, dass die Angeklagten sich der Beschmutzung von Gebäuden schuldig gemacht hatten, indem sie am 23. Juni 2015 mit Kreidespray Graffitis an der Philharmonie anbrachten - dem Veranstaltungsort der offiziellen Nationalfeiertagszeremonie.