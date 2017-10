(che) - Erst am Freitag hatte ein Auto in Esch/Alzette Feuer gefangen, nun musste die Feuerwehr erneut ausrücken.

Laut Angaben der Notrufzentrale kam es am Samstag gegen 11 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in Zolver. Hierbei wurden vier Personen verletzt.

Zwei Stunden später ging in Bonneweg ein Fahrzeug in Flammen auf. Hierbei wurde niemand verletzt.