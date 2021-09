Wein, Crémant, Musik und Animationen: In Wormeldingen steht an diesem Wochenende das Riesling Open an. Eindrücke in Bildern.

Riesling Open zieht Weinliebhaber an die Mosel

Wein, Crémant, Musik und Animationen: In Wormeldingen steht an diesem Wochenende das Riesling Open an. Eindrücke in Bildern.

(vb) - Feierstimmung und Weinlaune herrschen am Wochenende beim Riesling Open in Wormeldingen. 15 Privatwinzer und Genossenschaftskellereien in den vier Ortschaften der Gemeinde hatten am Samstag ihre Keller geöffnet und zu einer Kostprobe der Weine und Crémants eingeladen. Auch am Sonntag kann weiterhin Wein verkostet werden. Vielerorts ist auch für Musik und Animationen gesorgt. „Die meisten Weingüter haben den Covid-Check angefragt und dürfen demnach bis zu 300 Gäste empfangen. Deshalb gibt es kaum Einschränkungen“, sagt Lis Steinmetz, die das Weinfest von der Gemeinde aus organisiert.

Rieslingkönigin mit Lust auf Feste und Feiern Am Freitag darf sich Lara Kring aus Machtum die Krone aufsetzen. Die 23-jährige Studentin freut sich auf eine Zeit voller Feierstimmung.

Als Zugeständnis zur Pandemie eröffnete Rieslingkönigin Lara das Fest in ihrem Heimatdorf Machtum auf der Schliikeplaz. Danach ging es reihum in die offenen Weinkeller in Machtum, Ehnen, Ahn und Wormeldingen.

Am Freitag hatte die ausverkaufte Krönung der Weinkönigin mit 350 Gästen im ausverkauften Kulturzentrum stattgefunden.

