(SH) - Am Montagmittag hatten drei Männer in einem Geschäft in der Avenue Nicolas Kreins mehrere Flaschen Alkohol gestohlen und dann die Flucht ergriffen. Diese war jedoch nicht von langer Dauer: Noch im Bahnhof Wiltz konnten bei einer Kontrolle der Fahrgäste eines Zuges zwei Personen angetroffen, die dem Täterprofil entsprachen. Auch befand sich in dem Abteil eine Tüte mit mehreren Whisykyflaschen. Wie ein Zeuge bestätigte, hatten die Männer diese Tüte bei sich gehabt. Der dritte Täter konnte etwas später gestellt werden.



Die Männer wurden dem Untersuchungsrichter vorgeführt, die Ware dem rechtmäßigen Eigentümer zurückerstattet.



