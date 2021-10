3.000 bis 4.000 Menschen haben am Freitag an der dritten Ausgabe der Marche blanche et silencieuse teilgenommen.

Marche blanche et silencieuse

In weiß und ohne Maske

Jean-Philippe SCHMIT 3.000 bis 4.000 Menschen haben am Freitag an der dritten Ausgabe der Marche blanche et silencieuse teilgenommen.

Damit hat sich die Teilnehmerzahl seit der zweiten Ausgabe der Demonstration mehr als verdoppelt. Damals waren noch 1.200 Menschen auf die Straßen gegangen um gegen die Coronabestimmungen zu protestieren.

Eigentlich verbietet der Artikel drei des Covid-Gesetzes vom 15.09.2021 jede Versammlung von Gruppen über 300 Personen. Es gibt jedoch Ausnahmen, diese gelten für den öffentlichen Transport, für Wochenmärkte und für Demonstrationen. Das Covid-Gesetz erlaubt es also Jedem auf die Straße zu gehen und seine Meinung zu äußern. Eine Einschränkung sieht der Artikel drei aber vor: „Das Tragen der Maske ist obligatorisch.“

Diese Vorschrift wurde am Freitag tausendfach gebrochen. Die Besucher der Marche blanche kamen in weiß und ohne Maske. Nur vereinzelt waren Gesichtsmaskenträger zu erkennen. Das Maskengebot wurde nicht kontrolliert. „Die Polizei ist für die allgemeine Sicherheit und die Wahrung der öffentlichen Ordnung zuständig“, heißt es knapp von seiten der Pressestelle der Polizei. „Die Veranstaltung wurde bei der Gemeindeverwaltung angemeldet und durch diese genehmigt“, heißt es weiter.

Was neben den vielen weißen Kleidungsstücken und den Kerosin-Fackeln auffiel, war die Abwesenheit von Plakaten und Flugblättern. Nur vereinzelt hielten Demonstranten Plakate in die Luft. Reden wurden auch keine gehalten. Die Veranstalter nahmen das Wort „silencieuse“ sehr genau. „Liberté, Liberté, Liberté.“ Diese Worte wurden gerufen, als der Umzug den Platz vor der Chamber erreichte.

