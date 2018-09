In Waldhaff bleibt demnächst die Küche kalt

Monatelang zogen sich die Diskussionen um den illegalen Ausbau des Restaurants La Sauvageonne in Waldhaff hin. Nachdem der Staat als Eigentümer den Mietvertrag nicht mehr verlängert hat, steht der Betrieb jetzt vor dem Aus.

Das Restaurant La Sauvageonne in Waldhaff wird Ende dieses Monats seine Türen definitiv schließen. Dies bestätigte Inhaber Marc Hobscheit auf LW-Nachfrage. „Der Staat hat uns ohne Angabe von Gründen im Dezember vergangenen Jahres den Mietvertrag aufgekündigt. Uns bleibt also nichts anderes als die Schließung“, so Hobscheit.

Vorläufiger Schlusspunkt



Die Schließung ist der Schlusspunkt unter einer Reihe von juristischen Querelen mit der Umweltabteilung des Nachhaltigkeitsministeriums (MDDI) ...