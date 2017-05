(SH) - In der Rue des Fleurs in Waldbillig kam es am Mittwoch kurz nach 11 Uhr zu einem Dachstuhlbrand. Die Isolation am Dach eines Ateliers war in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehrleute aus Waldbillig und Consdorf waren über zwei Stunden lang im Einsatz. Vor Ort war ebenfalls ein Rettungswagen aus der Fels.

Wegen eines weiteren Brandes sucht die Polizei nach Zeugen. In der Porte des Ardennes in Erpeldingen bei Ettelbrück hatte am Mittwoch kurz nach 5 Uhr ein Heuballen Feuer gefangen. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen auf ein naheliegendes Gebäude vermieden werden konnte. Beim Brand, der sich zwischen 4.20 und 5.08 Uhr ereignet hat, wurden u.a. Paletten und Holzteile angesengt. Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese sollen sich beim Notruf unter der Nummer 113 melden.

