"Literarturwee" in Ettelbrück

In und mit der Natur die Literatur entdecken

Nico MULLER

Schon immer habe die Literatur den menschlichen Kulturen gedient, ihr Verhältnis zur Natur aufzuarbeiten und festzuhalten, so Sebastian Thiltges bei der Einweihung des neuen „Literaturwee“ in Ettelbrück am Samstag. Er ist neben seinem Bruder Lucas einer der Initiatoren dieses originellen Projekts.

Der 5,3 Kilometer lange Rundweg, an dem 14 Tafeln mit Texten von 18 Luxemburger Autoren aufgestellt sind, trägt den Beinamen „Natur a Literatur“. Dies aus zwei Gründen, wie Sebastian Thiltges erklärt. Einerseits hätten die Texte die Natur als Thema. Sie erzählten von Begegnungen in der Natur und Begegnungen mit der Natur. Sie interessierten sich für ein bestimmtes Element der Natur, die Landschaft oder die Tierwelt zum Beispiel. Andererseits seien die Texte in der Natur zu finden. Darüber hinaus befinde aber auch der Leser sich in der Natur, wenn er vor den Texten stehe. Es gehe also auf dem „Literaturwee“ darum, zusammen mit der Natur auch die Literatur zu entdecken, so Thiltges.



Sebastian Thiltges, einer der Initiatoren des „Literaturwee“, brachte den Anwesenden das Konzept des Projekts näher. Foto: Nico MULLER

Gleichzeitig sollen die Spaziergänger durch das Lesen der Texte, die Umwelt auf eine andere Art und Weise wahrnehmen und dadurch ihr Verhältnis zur Natur hinterfragen und neu entdecken. Im aktuellen Kontext von Klimawandel, Umweltzerstörung und Verlust der Biodiversität erhalte die Natur auch in der Literatur eine neue Aktualität, wie Thiltges weiter präzisiert.



Deshalb habe man für das Projekt „Literaturwee“ Schriftsteller dazu eingeladen, beim Schreiben über die Natur neue Wege zu gehen. Neben der inhaltlichen Vorgabe habe man den Schriftstellern als einzige Auflage mit auf den Weg gegeben, sich kurzzufassen. Einschränkungen in Sachen Form oder Sprache habe es nicht gegeben, was denn auch die Originalität und den Reichtum nicht nur der einzelnen Texte, sondern auch des „Literaturwee“ als Ganzes ausmache, so Sebastian Thiltges.

Zwei Stunden im Zeichen der Literatur

Der Hauptstartpunkt des Rundwegs befindet sich beim Patton-Denkmal am Eingang der Stadt. Der Weg führt über die „Haard“ und weist ungefähr 70 Höhenmeter auf. Die Strecke ist für jedermann einfach zu bewältigen, auch wenn am Anfang eine kurze Steigung zu meistern ist. Ein weiterer Startpunkt befindet sich entlang der Straße zwischen Warken und Bürden. Dort gibt es auch Parkmöglichkeiten. Ungefähr zwei Stunden sollte man für die Tour einrechnen.

Das Projekt arbeitete das Ettelbruck City and Tourist Office (ECTO) in Zusammenarbeit mit der Ettelbrücker Bibliothek, dem Centre national de formation professionelle continue, dem Centre national de littérature, der Stadt Ettelbrück, dem ORT Éislek, Luxembourg for tourism sowie der Universität Luxemburg aus.





