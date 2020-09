In Umkleiden und Toiletten gefilmt: Voyeur droht Bewährungsstrafe

Er hatte Basketballerinnen in der Umkleide gefilmt und ein minderjähriges Kind auf der Toilette. Nun musste sich ein Voyeur vor Gericht verantworten.

(SH) - Als sich die Basketballerinnen aus Esch an jenem Abend im Jahr 2015 in die Umkleide begeben, ahnen sie nichts Böses. Doch dann fällt einer Spielerin am Dachfenster plötzlich etwas Verdächtiges auf. Der Hausmeister geht dem Verdacht nach und bemerkt tatsächlich einen Mann, der sich auf das Dach der Sporthalle begeben und die Frauen durch die Dachluke gefilmt hatte, während diese sich umzogen.

Wie der Hausmeister nun im Gerichtsprozess gegen den 41-jährigen Voyeur erklärte, soll der Mann es allerdings nicht nur beim Filmen belassen haben ...