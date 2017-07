(siko) - Zwei Bauarbeiter sind am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr in Trier-Nord auf einem Baugerüst etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Trier ereignete sich der Unfall in der Kloschinskystraße. Die Ursache für den Absturz ist unbekannt.

Beide Arbeiter wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen durch die Feuerwehr vom Gerüst gerettet. Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr brachte sie aus dem zweiten Obergeschoss mittels Drehleiter und Schleifkorbtrage sicher zu Boden. Anschließend wurden sie mit Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Da es sich um einen Arbeitsunfall handelt, wurde neben der Polizei auch das Gewerbeaufsichtsamt informiert. Die Arbeiten auf der Baustelle wurden bis auf Weiteres eingestellt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Wache eins und zwei und der Löschzug Kürenz.