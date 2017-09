(LW) - Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag auf dem Bahngelände in Trier-Ehrang ab: Beim Spielen auf einer Lokomotive erlitt ein Kind einen Stromschlag und wurde lebensgefährlich verletzt. Es wurde in eine Spezialklinik nach Mainz überführt.



Zwei weitere Kinder erlitten ebenfalls Verletzungen, eines davon mittelschwere. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.