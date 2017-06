(SH) - In der Rue des Eglantiers in Steinsel wurde am Montag kurz nach 8 Uhr ein Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Der Mann hatte sich zunächst Zugang zu einem Gartenhaus verschafft, wo er eine Leiter entwendete. Mit Hilfe der Leiter wollte er anschließend durch das Schlafzimmerfenster im ersten Stock in das Haus gelangen.



Dort wurde er von den Bewohnern ertappt. Der Einbrecher flüchtete, eine Polizeistreife griff ihn jedoch kurze Zeit später auf. Der Mann wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.