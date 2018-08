Wenn Nutzer Zeugenaufrufe oder Vermisstenmeldungen in sozialen Medien teilen, ist das meist gut gemeint. Doch es kommt nicht immer gut an.

In sozialen Medien auf Zeugensuche

Sophie HERMES Facebook und Co. gehören für viele zum tagtäglichen Leben dazu. Logisch also, dass Nutzer auch Zeugenaufrufe oder Vermisstenmeldungen ins Netz stellen. Doch was gut gemeint ist, kommt nicht immer gut an.

Seit Tagen wird nach einem 16-jährigen Mädchen gesucht. Neben der offiziellen Vermisstenmeldung der Polizei zirkulieren auch private Einträge auf Facebook. Denn immer mehr Menschen nutzen ihr persönliches Profil, um Zeugenaufrufe weiterzuleiten oder gar zu starten.

Doch wie steht die Polizei zu solchen Aktionen? „Dafür gibt es keine pauschale Antwort“, erklärt eine Pressesprecherin der Polizei. Sie betont, dass es immer von der Situation abhängig sei. Generell befürworte die Polizei alles, was ihre Arbeit unterstützt. Dies ist beispielsweise der Fall wenn eine Vermisstenmeldung oder ein Zeugenaufruf, der von der Polizei veröffentlicht wurde, in sozialen Medien geteilt wird und somit eine größere Reichweite bekommt oder aber wenn über eine Chatfunktion in sozialen Medien Tipps bei der Polizei eingehen.



Behindert ein Internetnutzer hingegen die Ermittlungen, kann dies für ihn böse Folgen haben. Dies kann etwa der Fall sein, wenn Bilder eines Tatorts ins Internet gesetzt werden, auf denen Beweisstücke oder Sachen zu sehen sind, die Gegenstand der Ermittlungen sind und deshalb nicht in die Öffentlichkeit gehören.

Risiko Fake News

Auf heiklem Terrain bewegen sich auch Personen, die aus Eigeninitiative eine Vermisstenmeldung einer minderjährigen Person ins Internet stellen. „Wir müssen in diesen Fällen eine präzise Prozedur einhalten und brauchen das Einverständnis der Staatsanwaltschaft sowie der Eltern oder dem Erziehungsberechtigten, bevor wir eine Meldung und ein Foto veröffentlichen“, heißt es seitens der Polizei. In einigen Fällen sei es zudem nicht angebracht, voreilig eine Nachricht herauszugeben.

Unterschieden müsse auch werden, ob die Eltern die Meldung veröffentlichen oder Freunde und Bekannte der vermissten Person. „Das Internet vergisst nichts und solche Meldungen werden auch noch Jahre später zu finden sein“, so die Polizeisprecherin.

Zudem müsse man bedenken, dass das Internet einige weitere Gefahren birgt. Dies trifft allerdings nicht nur auf Vermisstenmeldungen zu. So bestehe immer die Möglichkeit, dass Informationen beim Weiterleiten verdreht werden und dadurch Fake News entstehen.

Bedenken müsse man auch, dass nicht jeder den zu einem Foto passenden Text gründlich liest und dass viele sogenannte Informationen, die im Internet zirkulieren, einfach unkritisch hingenommen werden. Dann könne ein Foto von einem Giftköder schon einmal für Unruhe sorgen, ohne, dass hinterfragt wird, ob die Information überhaupt der Wirklichkeit entspricht.

Problematisch wird es auch, wenn ein Zeugenaufruf wegen einer Sachbeschädigung gestartet wird, diese aber einen Gegenstand betrifft, der nicht jener Person, die die Meldung verfasst hat, gehört. Dies kann etwa der Fall sein, wenn Zugreisende im Namen der Eisenbahngesellschaft Bilder eines beschädigten Zuges veröffentlichen und nach einem Täter oder Zeugen suchen.

Polizei erster Ansprechpartner

Auch beim Veröffentlichen von privaten Fahndungsfotos – etwa weil ein Autofahrer eine Vorfahrt nicht respektiert haben soll – ist stets acht zu geben. Sind andere Personen, deren Wagen oder deren Eigentum zu erkennen, können diese sich angegriffen fühlen und gegen die Veröffentlichung des Bildes vorgehen.



In solchen Fällen sei die bessere Vorgehensweise, sich an die Polizei zu wenden. „Jeder hat das Recht, eine Klage einzureichen. Es ist nicht Sinn und Zweck der sozialen Medien, Selbstjustiz auszuüben“, so die Polizei.

Kein Problem haben die Ordnungskräfte unterdessen damit, wenn über Facebook nach einem vermissten Tier gesucht wird oder eine Meldung verfasst wird, die eine Beschädigung am eigenen Grundstück oder Besitz betrifft. Hier muss jeder für sich selbst entscheiden wie er handeln will. Allerdings sollte die Meldung nicht unbedingt in der ersten Wut verfasst werden. Denn dann ist die Wortwahl nicht immer die passende.