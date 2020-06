In Schifflingen entsteht ein Ort für einen Mythos

Die Sage des Marxeweiher kennt nicht jeder. Das soll sich dank einer neuen Attraktion nun ändern.

Der Gesang war jede Nacht zu hören. Es waren die Stimmen der Geister von verstorbenen Frauen, die zum Marxeweiher auf der Suche nach Erlösung gekommen waren. Wer an acht aufeinanderfolgenden Tagen aus dem Weiher trank, werde nicht als Junggeselle sterben, so will es der alte Mythos des Marxeweiher in Schifflingen. Doch irgendwann habe es eine Dürreperiode gegeben und ein Bauer habe unwissend die Quelle des Weihers angezapft, sodass dieser plötzlich kein Wasser mehr führte.

Heute bleibt also nichts mehr vom ehemaligen Marxeweiher übrig ...