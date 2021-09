Das Suessemer Schlass wird künftig eine Zweigstelle der Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg beherbergen.

In Sassenheim

Hotelschule zieht in Suessemer Schlass ein

Das Suessemer Schlass wird künftig eine Zweigstelle der Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg beherbergen.

(SH) - Die Zukunft des Suessemer Schlass ist besiegelt. In dem historischen Gebäude wird künftig eine Zweigstelle der Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg entstehen. Dies hat Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Freitag verkündet. In der Infrastruktur sollen alle möglichen Ausbildungen, vom Koch bis zum Hoteldirektore, in unterschiedlichen Lehrgängen angeboten werden.

Zukunft des Schlosses von Sassenheim bleibt ungewiss Die Minister Pierre Gramegna und Sam Tanson schließen einen Verkauf des historischen Gemäuer aus.

Wie der Webseite des Gemeinde Sassenheim zu entnehmen ist, begrüßen Bürgermeisterin Simone Asselborn-Bintz und der Schöffenrat die Entscheidung und zeigen sich optimistisch, dass die Gemeinde sich konstruktiv in das Projekt einbinden kann und zahlreiche Synergien sich entwickeln können.

