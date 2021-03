In Sandweiler wird weiter über das Rathaus gestritten

Das Gemeindehaus soll abgerissen und neugebaut werden. Nun sorgt eine Broschüre für viele Diskussionen.

Im Gemeinderat Sandweiler vergeht kaum eine Sitzung, ohne dass die verschiedenen politischen Kontrahenten sich gegenseitig beschimpfen. Die Ursache ist dabei immer die gleiche. Seit der Schöffenrat um Bürgermeisterin Simone Massard-Stitz (CSV) die Pläne vorantreibt, das bestehende Rathaus abreißen zu lassen und durch einen Neubau zu ersetzen, erhitzen sich die Gemüter am Ratstisch mit schöner Regelmäßigkeit.

So auch am Donnerstag, als die Tagesordnung vorsah, über eine Informationsbroschüre abzustimmen, die an alle Haushalte verteilt werden soll ...