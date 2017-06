(tom/dho) - In der Nacht auf Freitag wurde gegen 2.30 Uhr ein Wohnungsbrand in der Rümelinger Grand-Rue gemeldet. Als die Feuerwehr aus Rümelingen vor Ort eintraf, befanden sich noch mindestens fünf Personen in dem Gebäude. Für einen Mann, der sich in einem der Zimmer im ersten Stockwerk aufhielt, kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch vor Ort.



Vier Personen mussten evakuiert werden. Zwei davon wurde mit Hilfe von Atemschutzmasken aus dem Gebäude gebracht, zwei weitere wurden über eine Leitern evakuiert. Fünf Personen, davon vier Erwachsene und ein Jugendlicher, wurden mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.



Durch den Brand ist es zu einem hohen Sachschaden gekommen. Nicht nur in dem ersten Stockwerk, in dem der Brand vermutlich ausgebrochen ist, sondern auch infolge der Rauchentwicklung, in dem darüberliegenden Stockwerk. Auch in der Gaststätte im Erdgeschoss des Gebäudes sei mit Schäden durch das Löschwasser zu rechnen, welches durch die Decke gesickert ist, erklärt der Kommandant der Rümelinger Feuerwehr, Gilles Krier.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ordnete die Spurensicherung durch den Mess- und Erkennungsdienstes an. Am Freitagnachmittag war noch unklar, wie es zu dem Brand in den frühen Morgenstunden kommen konnte. Die Beamten der Kriminalpolizei sind nun mit den Ermittlungen befasst.