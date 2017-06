(LW/tom) In der Nacht auf Freitag gegen 2.30 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Rümelinger Grand-rue gemeldet. In dem betroffenen Gebäude befindet sich eine Gaststätte im Erdgeschoss, darüber sind Wohnungen. Für eine Person, die sich in einem der Zimmer aufhielt, kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb vor Ort. Fünf Personen kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.



Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Spurensicherung seitens des Mess- und Erkennungsdienstes an. Die Beamten der Kriminalpolizei sind mit den Ermittlungen befasst.



Die Straße ist derzeit noch gesperrt.



Mehr in Kürze.