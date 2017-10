(SH) - Sein unsittliches Verhalten hatte am Montag für einen jungen Mann in Rombach-Martelingen böse Folgen. Gegen 17 Uhr hatte die Polizei aus Arlon ihren Luxemburger Kollegen gemeldet, dass in der Rue der Tilleuls in Rombach-Martelingen ein Mann Passanten anpöbelte und sie mit einem Messer bedrohte. Zudem soll der Mann sein Geschlechtsteil gezeigt haben.



Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchte der Mann die Flucht zu ergreifen, jedoch ohne Erfolg. Bei einer Körperdurchsuchung fanden die Polizisten ein Messer, das als verbotene Waffe kategorisiert ist. Das Messer wurde beschlagnahmt, der Mann festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.



