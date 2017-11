(SH) - In einem Waldstück in Rollingen wurde ein Arbeiter am Donnerstag kurz vor Mittag schwer verletzt. Der Ast eines Baumes flog in seine Richtung und bohrte sich in der Gegend des Bauchs des Opfers ein.



Der Mann war im Wald "Ganschelt" dabei, diverse Arbeiten durchzuführen, als sich Bäume ineinander verfingen. Beim Versuch, den Baum mit einem Stahlseil zu ziehen, löste sich dieser und der Ast brach ab.



Der schwer verletzte Waldarbeiter wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Gewerbeinspektion (ITM) wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt.



