(jag) - In Rollingen in der Nähe von Mersch versuchten am Freitagmachmittag zwei Männer in ein Wohnhaus einzudringen. Der Bewohner wurde auf den Krach aufmerksam, sodass die beiden Männer in Richtung Rue Belle Vue flüchteten. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers wird nach den Flüchtigen gefahndet. Die Polizei bittet, keine Anhalter mitzunehmen.