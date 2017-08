(TJ) - Ob es sich bei dem Zwischenfall, der sich am späten Dienstagabend in Petingen ereignete, um einen Dummejungenstreich oder etwa um eine kriminelle Handlung handelt, müssen die Ermittlungen der Polizei ergeben: Fakt ist, dass gegen 23.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer in der Rue d'Athus unterwegs war und aus seinem Fahrzeug mehrere Schüsse abgefeuert wurden.

Die Kugeln schlugen in zwei abgestellte Fahrzeuge, einen Verteilerkasten und in das Fenster einer Wohnung ein. Glücklicherweise wurde niemand durch die Geschosse verletzt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gründliche Untersuchung durch den Mess- und Erkennungsdienst der Police Judiciaire an. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem Täterfahrzeug um ein dunkelblaues Auto oder einen Kastenwagen.