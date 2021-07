Ein geplatzter Reifen könnte den verheerenden Brand ausgelöst haben.

In Norditalien

Busfahrer rettet 25 Kinder aus brennendem Bus

Ein geplatzter Reifen könnte den verheerenden Brand ausgelöst haben.

(dpa) - In Norditalien hat ein Fahrer Medienberichten zufolge 25 Kinder in Sicherheit gebracht, als sein Bus im Tunnel einer Schnellstraße in Brand geriet. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Dienstagvormittag zu dem brennenden Fahrzeug auf der Straße zwischen Lecco am südlichen Ende des Comer Sees und der Ortschaft Lierna aus, wie die Vigili del Fuoco mitteilten. Auf Fotos war der vollständig ausgebrannte Bus zu sehen, umringt von Massen an Löschschaum. Die Retter brachten der Nachrichtenagentur Ansa zufolge sieben Kinder nach dem Unglück zur Untersuchung in eine Klinik.

Der Fahrer bemerkte den Berichten nach, dass es ein Problem am Bus gab, brachte ihn in dem Tunnel zum Stehen und die aus der Gegend stammenden Kinder in Sicherheit. Ein Feuerwehrmann sagte der Nachrichtenagentur Adnkronos, dass womöglich ein Reifen des Busses geplatzt sei und in der Folge das Feuer ausbrach. Die Kinder seien beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Sicherheit gewesen. Der Präsident der Region Lombardei, in der Lecco liegt, dankte den Feuerwehrleuten auf Facebook für ihren Einsatz.

