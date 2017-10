(SH) - Der 61-jährige Mann aus Noertzingen, der seit Sonntag vermisst wurde, ist tot. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Nach dem Zeugenaufruf seien mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Darunter diejenige, dass sich das gesuchte Fahrzeug in Abweiler befinden würde. Die Polizei führte am Mittwochmorgen in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz eine Suchaktion durch. Dabei konnte der leblose Körper des Mannes gefunden werden.

Ersten Untersuchungen zufolge gibt es keine Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden deuten. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, hat die Staatsanwaltschaft Luxemburg eine Obduktion beantragt.

