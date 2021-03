Das Wildtier ist handzahm und wuchs möglicherweise in Gefangenschaft auf. Die Naturverwaltung sucht Zeugen.

In Niederanven hält sich ein Silberfuchs auf

(SH) - In Niederanven hielt sich in den vergangenen Tagen ein Silberfuchs auf. Wie die Naturverwaltung mitteilt, handelt es sich bei dem Tier um eine Farbvariante des in Luxemburg einheimischen Rotfuchses. Der Silberfuchs kommt in Westeuropa normalerweise nicht vor, ist aber in einigen osteuropäischen Ländern in der Pelzzucht sehr gefragt.

Da der Silberfuchs in Niederanven von seinem Verhalten her handzahm war, sei es wahrscheinlich, dass er in Gefangenschaft aufgewachsen ist. Darüber, ob er entflohen ist oder bewusst ausgesetzt wurde, könne der Naturverwaltung zufolge jedoch nur spekuliert werden. In beiden Fällen liege aber eine Gesetzeswidrigkeit vor, denn in Luxemburg ist es gesetzlich verboten, Wildtiere in Gefangenschaft zu halten oder sie auszusetzen.

Tiere, die in Gefangenschaft aufgewachsen sind und plötzlich in die freie Natur kommen, sind dort meist nicht überlebensfähig und gehen elendig ein. Die Naturverwaltung bittet Zeugen, die wissen, woher das Tier stammen könnte, diese Information zu melden, dies per E-Mail an infractions@anf.etat.lu. Das Tier sollte keinesfalls angefasst oder gefüttert werden.

