(SH) - In der Industriezone in Münsbach fing ein Lastwagen am Mittwoch kurz vor 22 Uhr Feuer. Durch ihr schnelles Eingreifen konnten die elf Mann der Feuerwehr Niederanven-Schüttringen sowie der Berufsfeuerwehr verhindern, dass das Feuer auf die angrenzende Lagerhalle übergriff. Der Anhänger des Lasters war beim Brandausbruch bereits leer.

Während des Löschversuchs zog sich eine Person schwere Brandverletzungen zu. Sie wurde vom Notarzt sowie einer Krankenwagen-Besatzung aus der Hauptstadt versorgt.