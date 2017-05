(tom/LW) - Gegen 11.20 Uhr am Montagmorgen ging beim CISGM die Meldung über einen Fahrzeugbrand in der rue Basse in Mertert ein. Wie sich herausstellte, brannte ein Traktor in einem landwirtschaftlichen Betrieb.



Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern wurde bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte sofort ein Schaumangriff unter schwerem Atemschutz vorgenommen.Da sich die brennende Maschine unter einem Vordach befand, musste das Teleskopmastfahrzeug des CISGM zum Einsatz kommen, um sicherzustellen dass die Dachkonstruktion nicht abbrannte. Nach gut einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.