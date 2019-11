In Mamer sind Schlangen Teil des Schulunterrichts

In der Grundschule im Schulkomplex Kinneksbond gibt es einen Klassensaal der besonderen Art. Antreffen kann man dort nicht nur Lehrer und Schüler, sondern auch Schlangen und Vogelspinnen.

„Ich mag Schlangen, sie sind richtig cool“, sagt Augustin (elf). Und seine Klassenkameradin Elena (zwölf) fügt hinzu: „Wenn ich groß bin, werde ich eine Schlange halten. Spinnen mag ich weniger. Vor denen ekelt es mich ein wenig.“

Beide gehören der Klasse des vierten Zyklus an, die am Donnerstag in der Grundschule in Mamer an einem Workshop im Vivarium teilnahm ...