(che) - Ein Mann hörte in der Nacht zum Freitag gegen Mitternacht ein unbekanntes Geräusch in seiner Wohnung auf dem Bvd de la petrusse. Als er nachsah, überraschte er einen Einbrecher in seinem Schlafzimmer.



Der Einbrecher ergriff die Flucht durch das offene Fenster, durch welches er sich zuvor Zutritt ins Innere verschafft hatte. Der Hausbewohner gab jedoch nicht auf, sondern nahm die Verfolgung auf. Mit Hilfe eines anderen Mannes, konnte der Langfinger bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festgehalten werden.



Der gestellte Mann führte Diebesgut mit sich. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes, sowie die Vorführung beim Untersuchungsrichter an.