Die Wähler, die in der Hauptstadt wahlberechtigt sind, aber noch kein Einberufungsschreiben für die Kommunalwahlen erhalten haben, bekommen die nötigen Informationen zu den Wahlbüros im „Bierger-Center“. Zu diesem Zweck wird am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr die Hotline 47 96-22 03 in Betrieb sein.



Am Sonntag werden die hauptstädtischen Buslinien die Wähler gratis zu den Wahllokalen fahren. Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder anderen spezifischen Bedürfnissen sowie Senioren können den „Wahlbus“ anfordern. Dieser wird von 7.30 bis 14.30 Uhr im Einsatz sein. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, soll er im Voraus unter der Telefonnummer 47 96 38 45 bestellt werden. Auch die Fahrt mit dem „Wahlbus“ ist gratis. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollen die Bürger ihr Einberufungsschreiben mitbringen, auf dem das Wahlbüro eingetragen ist.

