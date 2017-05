(che) - In der Avenue de la Gare ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 10.20 Uhr ein Diebstahl.



Eine ältere Dame war laut Polizeibericht gerade dabei, Geld an einem Bankautomaten abzuheben, als ein junger Mann sich ihr von hinten näherte. Dieser verdeckte das Ausgabenfach, lenkte sie so ab und konnte so die ausgezahlten Scheine entwenden.

Der Täter soll laut Angaben der Frau etwa 20 Jahre alt sein, ca. 180 cm groß und von sportlicher Statur. Er hatte kurzes schwarzes Haar, welches an den Seiten rasiert war und trug ein graues T-Shirt mit der Aufschrift "G-Star" sowie eine braune Hose.