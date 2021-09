In Limpertsberg sollte bis zum Sommer ein Fahrradweg entstehen. Dem ist nicht so. Wie es weiter geht, steht nicht fest.

In Luxemburg-Limpertsberg

Projekt eines Radweges in der Avenue Pasteur auf Eis gelegt

David THINNES In Limpertsberg sollte bis zum Sommer ein Fahrradweg entstehen. Dem ist nicht so. Wie es weiter geht, steht nicht fest.

Das Projekt eines Fahrradwegs in der Avenue Pasteur wird überdacht: So lautet die Zusammenfassung nach einer Bürgerversammlung am Montagabend im Sport- und Kulturzentrum Tramsschapp.

Eigentlich sollten die Bewohner des Viertels Limpertsberg über die Entwicklung der Baustelle informiert werden. „Es gab bereits im Vorfeld viele Reaktionen von Bürgern. Ich denke, der Schöffenrat hat sich dem Druck gebeugt und das aktuelle Projekt auf Eis gelegt“, erklärt Claudie Reyland, die für Déi Gréng im Gemeinderat der Hauptstadt sitzt und in Limpertsberg wohnt.

Das Motto: "Aktiv und gesund unterwegs" Die Europäische Mobilitätswoche findet zwischen dem 16. und dem 22. September statt und steht unter dem Motto „Aktiv, gesund und sicher unterwegs“.

Eigentlich sollte der Fahrradweg, der zwischen dem Glacis und der Rue Henri VII verlaufen soll, in diesem Sommer fertig sein. Das Projekt war Ende Februar 2020 im Gemeinderat mit den Stimmen der Mehrheit angenommen worden. Die Opposition, bestehend aus Déi Gréng, Déi Lenk, ADR und LSAP, hatte sich enthalten. Doch die Arbeiten konnten nicht wie geplant Anfang Februar beginnen, da eine Genehmigung vom Umweltministerium für das Fällen von Bäumen fehlte. Diese liegt nun vor. Elf Bäume sollten verschwinden, genauso wie 28 Parkplätze.

Beruhigung des Durchgangsverkehrs

„Déi Gréng hatten bereits damals den Vorschlag gemacht, die ganze Avenue Pasteur für den Durchgangsverkehr zu schließen“, so Reyland: „Wir waren nie damit einverstanden, nur auf einem kleinen Teil der Avenue Pasteur, etwa 230 Meter, einen Radweg zu bauen. Wir sind uns bewusst, dass es eine Herausforderung ist, den Durchgangsverkehr an dieser Stelle rauszubekommen. Aber der Schöffenrat muss nun Willen und politischen Mut beweisen.“

Warum Städteplaner selbst öfter auf das Fahrrad steigen sollten Luxemburg-Stadt hat seit kurzem einen Pop-up-Radweg. Doch die Umsetzung ist symptomatisch für vieles, was in der Verkehrsplanung schiefläuft.

Mit einer Beruhigung des Durchgangsverkehrs würde vor allem auch eine Verbesserung für die anliegenden Restaurants mit ihren Terrassen, die in der Corona-Pandemie entstanden sind, herbeigeführt werden. „Momentan fahren einem die Autos dort über den Teller“, erklärt Reyland.

Bei der Versammlung am Montag hat Bürgermeisterin Lydie Polfer laut Claudie Reyland das Wort Shared-Space benutzt. Wie es aber nun weiter geht, steht noch nicht fest. Eine Arbeitsgruppe soll das Projekt nun neu analysieren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.