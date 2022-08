Am frühen Sonntagmorgen hielten zwei Unfälle die Police Grand-Ducale in Atem. In beiden Fällen standen die Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Überschlag wegen Verkehrsinsel

In Luxemburg krachte es zweimal wegen Alkohol am Steuer

Eine regelrechte Flugshow lieferte ein Autofahrer auf der N24 zwischen Huttingen und Rippweiler ab, der über eine Verkehrsinsel fuhr, abhob und sich dann überschlug, wie die Police Grand-Ducale berichtet. Nach mehreren Metern landete das Fahrzeug auf dem Dach und kam schließlich zum Stillstand.

Polizei stoppt fünf betrunkene Fahrer Gleich fünfmal musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag wegen Trunkenheit am Steuer einschreiten.

Als die Beamten der Police Grand-Ducale eintrafen, konnten sie feststellen, dass der verletzte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließender Test im Krankenhaus bestätigte dies. Die Polizei zog den Führerschein ein.

Zur gleichen Zeit ereignete sich ein weiterer Unfall auf der N12 in der Nähe von Buderscheid. Allerdings fanden die Polizeibeamten lediglich ein verunfalltes Fahrzeug mitten auf der Straße vor. Vom Fahrer war keine Spur.



Eine weitere Streife machte sich auf die Suche und fand den Unfallverursacher schließlich. Ein Alkoholtest zeigte, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Auch hier folgte der Führerscheinentzug.

Weitere Führerscheinentzüge

Abgesehen von den Unfällen, zogen die Beamten der Police Grand-Ducale bei gesonderten Alkoholkontrollen vom Samstag auf den Sonntag zwei Führerscheine ein. Unter 172 angehaltenen Verkehrsteilnehmern hatten acht Alkohol im Blut. Außerdem wurde ein alkoholisierter Fahrer auf der A1 bei Wasserbillig (provisorisches Fahrverbot) und in Niederkerschen (Führerscheinentzug) erwischt.

