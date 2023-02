In der luxemburgischen Straßenverkehrsordnung steht, dass das Smartphone des Fahrers an einer Halterung befestigt werden muss.

Lokales 2 Min.

Straßenverkehr

Ein loses Mobiltelefon im Auto ist in Luxemburg strafbar

Simon MARTIN In der luxemburgischen Straßenverkehrsordnung steht, dass das Smartphone des Fahrers an einer Halterung befestigt werden muss.

Mangelnde Aufmerksamkeit am Steuer gilt laut mehreren europäischen Studien als zweithäufigste Ursache für tödliche und schwere Unfälle. Leider ist der Großteil dieser Unaufmerksamkeit auf die Benutzung von Mobiltelefonen am Steuer zurückzuführen. Mit dem Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, arbeitet das Ministerium für Mobilität an einem Maßnahmenpaket. Dies ist Teil des Aktionsplans „Straßenverkehrssicherheit (2019-2023)“.

Eine Überlegung ist es, mehr Radarkontrollen im Land durchzuführen. Eine andere, die Anzahl der Punkte zu erhöhen, die Autofahrer verlieren, wenn sie beim Telefonieren am Steuer erwischt werden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Gesetzgebung in diesem Bereich zu stärken. Dennoch scheint es, dass die Gesetze zumindest in einigen Punkten viel strenger sind als in Deutschland, Frankreich oder Belgien. Dies gilt insbesondere für Mobiltelefone, die lose auf dem Beifahrersitz oder auf dem Armaturenbrett liegen.

Die deutschen, französischen und belgischen Straßenverkehrsordnungen sind eindeutig: Es ist nicht strafbar, das Telefon auf dem Beifahrersitz oder anderswo im Fahrzeuginneren abzulegen. Das gilt natürlich nur, wenn es nicht benutzt wird. Die Nutzung des Telefons während der Fahrt ist in allen genannten Ländern verboten.

Es drohen hohe Geldstrafen

In Luxemburg ist in Artikel 170bis-02 ausdrücklich festgelegt, dass die Verwendung von Telefongeräten für den Fahrer, die „nicht fest im Fahrzeug oder im Schutzhelm integriert sind“, verboten ist. Das bedeutet, dass das Gerät unbedingt an einer Halterung befestigt sein muss. Diese muss zum Beispiel am Lüftungsgitter befestigt sein. Mit anderen Worten: Im Großherzogtum ist es illegal, sein Smartphone auf dem Beifahrersitz oder auf dem Armaturenbrett herumliegen zu lassen. Wer dabei erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von 145 Euro und der Verlust von zwei Punkten.

Die luxemburgische Polizei teilte auf Anfrage mit, dass im Jahr 2022 mehr als 3.900 Verstöße gegen die Regeln zur Benutzung des Telefons am Steuer gezählt wurden. Die meisten dieser Verstöße betrafen die Benutzung des Telefons am Steuer, nämlich 1.670 Mal. Nicht weniger als 920 Bußgeldbescheide wurden gegen Fahrer ausgestellt, die ihr Telefon nicht an einer geeigneten Halterung befestigt hatten.

Mobiltelefon = Vier Quellen der Ablenkung

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass das Smartphone das einzige Gerät ist, das alle vier Ablenkungsquellen vereint, die die Aufmerksamkeit eines Fahrers beeinträchtigen können. Zu den vier Ablenkungsquellen zählen die auditive, die visuelle, die physische und die kognitive Aufmerksamkeit.

Bei einem von fünf tödlichen Unfällen ist Alkohol im Spiel Kollisionen unter Alkoholeinfluss ereignen sich vor allem zu später Stunde und an Wochenenden.

Ebenso sind die Risiken, die mit der Nutzung von Smartphones am Steuer verbunden sind, zahlreich. „Das Telefonieren am Steuer erhöht das Unfallrisiko um das Dreifache, das Lesen oder Schreiben einer Nachricht um das 23-fache. Das Versenden einer Nachricht lenkt die Aufmerksamkeit des Fahrers für fünf Sekunden ab. Ein vier Sekunden langer Blick auf das Telefon bei 130 km/h entspricht einer zurückgelegten Strecke von 150 Metern“, heißt es auf der Website der Polizei des Großherzogtums Luxemburg.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Website von Virgule.

Übersetzung: Marvin Schieben

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.